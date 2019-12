Ejecutivo remite al HCD, Balances aprobados por Tribunal de Cuentas

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Tu fin de semana se presentará algo complicado. No malgastes tus energías en disgustarte, resígnate y sigue adelante. Deberás recurrir a hasta la última onza de paciencia y amor que hay en ti para soportar una etapa complicada de tu pareja. No permitas que un entorno laboral hostil y competitivo te supere. Abstráete del entorno y da lo mejor de ti mismo.Sugerencia: Tendrás que entender que no puedes llevar tu vida a través de un negativismo constante. Esto solo evitará que te realices como persona.