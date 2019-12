Cerca de las 10:00 horas de este lunes, un vecino de Av. Juan Branchi, de nuestra ciudad, dieron aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, acerca de un animal silvestre (puercoespín), que se encontraba trepando un árbol de su vivienda particular. Los rescatistas acudieron al llamado, rescataron al animal y lo trasladaron hasta un monte de la zona rural, lugar donde procedieron a largarlo en una zona de espesa vegetación y malezales, a fin de que pueda resguardarse del ataque de otros animales. Los voluntarios se pusieron en contacto con "La Mañana Informativa de Radio la Misión 92,3 MHz", donde pusieron en conocimiento del acontecimiento y solicitando a la población que ante la presencia de animales silvestres, no lo ataquen ni lo lastimen, que pongan en conocimiento y se los tratará de capturar para luego liberarlo en una zona apta y lejos del ataque de otros animales. Es común ultimamente que animales silvestres lleguen a la zona poblada, presumiblemente por hallar alimentos de manera más fácil, pero lo importante es no dañarlos ni atacarlos, sino dar conocimiento de las autoridades y de esta manera poner bajo cuidado a los mismos. El coendú o Puercoespín, es uno de los puerco espines sudamericanos que habitan en la zona boscosa de nuestro país. Caracteristicas: es un roedor , ya que sus dientes incisivos son de crecimiento continuo , con los cuales roe. Presentan un especio entre los incisivos y los molares donde carecen de dientes.

tiene pelos y pelos modificados a púas en todo su cuerpo.

carece de púas unicamente en su vientre y en la punta de la cola.

tiene una cola prensil

de hábitos nocturnos

dan a luz una sola cría que ya nace con púas. No se conoce el periodo de gestación.

poseen un olor característico que se debe a la presencia de glándulas que secretan una solución aceitosa.

¿Dónde los podemos encontrar? los podemos encontrar en los montes del Río Uruguay .

viven en lo alto de los árboles

Alimentación: herbívoros (se alimentan de tallos, flores, hojas, corteza de árboles y frutas silvestres)

folícolas

la dieta suministrada en el Parques Zoológicos consiste en frutas, verduras, choclo y pan.

¿Cómo se defienden? Es un mito que estos animales lanzan sus púas. Cuando se sienten amenazados lo que hacen es erizar sus púas y ponerse de espalda a su enemigo, para que si este lo ataca se pinche con ellas. Estos pelos modificados se desprenden muy facilmente del cuerpo del coendú pero la extracción de la piel del enemigo es muy difícil y dolorosa.





