ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores. El respeto, en la pareja al igual que en el mundo se gana, no puede ser impuesto. Demuéstrale lo que vales. Mantente siempre con un semblante de pro actividad y voluntad constante. Esto es visto con buenos ojos en un ambiente laboral.Sugerencia: No te permitas renunciar a tus metas y ambiciones solo porque son difíciles de alcanzar. Recuerda, todo lo que vale la pena lleva consigo trabajo.