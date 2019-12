Un joven se encuentra desaparecido desde la siesta de ayer cuando se encontraba nadando junto a otro amigo en el Complejo Río Uruguay. Lo grave del hecho es que el balneario no se halla habilitado y la gente acude a él sin tener en cuenta esa prohibición. El triste acontecimiento se registró cerca de las 16:30 en el mencionado complejo, ubicado a escasos metros de la base de Prefectura Naval Argentina. Hasta ese lugar habían llegado un joven identificado como Fernando Darío Salas, de 19 años de edad, en compañía de otro amigo con el fin de paliar un poco las altas temperaturas reinantes en la siesta correntina. Fue así que los jóvenes se dispusieron a darse un chapuzón y para ello ingresaron a las aguas del río Uruguay, que en ese sector no se halla delimitado por boyado alguno, que delimite donde se acrecienta la profundidad. Según la información policial, todo transcurría normalmente cuando de repente el amigo de Fernando se percató que este se zambulle no regresa a la superficie, que todo fue muy rápido y no se escucho pedidos de ayuda. Lamentablemente, cuando se se da cuenta de la situación, llega tarde puesto que el joven ya había desaparecido de la superficie del agua. De inmediato, personas que se hallaban en el lugar decidieron dar aviso a la Policía provincial y a Prefectura Naval Argentina, cuyo personal se hizo presente inmediatamente. Al descender, los uniformados charlaron con otras personas que se encontraban refrescándose en el lugar justo cuando ocurrió el triste hecho. Fue así que los testigos tejieron diferentes tipo de hipótesis. Mientras algunos decían que pudo haber perdido pie y se hundió en un pozo, otros manifestaron que le habría agarrado un calambre que le impidió regresar a la costa. Hasta anoche los prefecturianos realizaban un rastrillaje por el fondo del río para tratar de hallar el cuerpo del joven que se habría ahogado. Por razones de jurisdicción, intervino la Comisaría de Distrito de La Cruz. Esto marca la pauta del descuido, la falta de control y sobre todo la ausencia de conciencia que tiene la población que concurre a estos lugares que carecen de permiso para ser utilizados. Prefectura Naval, desde un tiempo a esta parte en distintos medios de comunicación advierte a la población que en nuestra ciudad no hay playas habilitadas, y en caso de ingresar al agua se tomen las precauciones necesarias. Ayer, cuando Fernando desapareció, se encontraban muchas personas en la playa que buscaban apaciguar las altas temperaturas reinantes en nuestra ciudad en horas de la siesta. En las primeras horas del lunes se continuaría con las búsqueda del cuerpo de Fernando Darío Salas.





