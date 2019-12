AsumiÃ³ nuevo jefe de la Prefectura La Cruz.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Éxitos personales en el ámbito del arte y la actividad social. Pero recuerda en no confiar en quien no conoces. Si estabas conociendo a alguien, hoy te decepcionarás. No todo lo que brilla es oro y no quien dice que te ama realmente lo hace. Administra con sumo cuidado tus ingresos y no dejes que otros despilfarren tu dinero. Te cuesta ganarlo, aprende a gastarlo.Sugerencia: Te haría muy bien empezar a estudiar algo nuevo. También el arte o la vida espiritual serán temas importantes hoy, no los pases por alto.