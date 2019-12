Jubilados y Pensionados despidieron el aÃ±o con una cena

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Hoy caerás en cuenta lo enfrascado que te encuentras en tu rutina laboral. Iniciarás intentos de cambio para remediar esto. No te sientas amenazado por los éxitos de tu pareja. No debes competir con ella, sino ir a su lado en todo el camino. Iniciarás la jornada sintiéndote con más confianza en tus habilidades que nunca. Cuidado con dejarte llevar por esto.Sugerencia: Todo proyecto que pienses que presentará dificultades, de seguro lo hará. No te condiciones mentalmente cundo lidies con vicisitudes.