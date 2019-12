Fuerte tormenta provoca daÃ±os en escuela rural

En la mañana de este domingo, una fuerte tormenta azotó nuestra ciudad, si bien no fue abundante la caída de agua, los vientos si se hicieron sentir, se estima que ráfagas superaron los 100 K/h, que provocó la caída de postes de alumbrado y de la red eléctrica, por consiguiente desde la madrugada la ciudad no contó con energía eléctrica. Lo peor del fenómeno se desató entre las 9 y 10 de la mañana de este domingo, como saldo hubo árboles caídos, cartelería rota, cables colgando por varios sectores, y la Escuela N°675 "Martín Miguel de Guemes" del Paraje Isoquí, que sufrió la voladura de parte de su techo.



La Directora de la Escuela la Prof. Norma Cabrera, junto a un grupo de docentes que se acercó al lugar, lamentaban los daños, no obstante que el hecho haya ocurrido en este tiempo ya practicamente a dias del receso escolar, va a permitir trabajar sin afectar las tareas diarias de la escuela, además destacan la presencia de funcionarios municipales, que ya se pusieron a trabajar en la gestión de soluciones, y para lograr reparar lo antes posible el daño sufrido en el edificio. Si bien no afectó a toda la escuela, se puede notar que volaron poco más de 15 chapas en un sector importante del edificio, además se pudo observar en los alrededores árboles caídos, destrozados, red eléctrica también afectada, a pesar que las chapas volaron por largo trecho, no hubo que lamentar daños en viviendas aledañas ni personas heridas. Bomberos Voluntarios estuvieron trabajando en el lugar, además de cuadrillas municipales a fin de normalizar la situación. Cerca de las 14 hs, operarios de la DPEC, reestablecierón el servicio de provisión de energía eléctrica a toda la ciudad.





