AMET CertificarÃ¡ documentaciones

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Jornada ideal para reunirse con seres queridos. Tendrás todo lo necesario para pasar un buen momento lejos de las complicaciones. No podrás mantener tus sentimientos callados por mucho más tiempo. Deja los miedos y busca la manera de exteriorizarlos. Deberás aprender a rechazar aquellas obligaciones laborales que no estás en condiciones de cumplir. Se más responsable.Sugerencia: No puedes vivir siempre a contra reloj. Debes encontrar la manera de encontrar el balance justo entre las obligaciones y el tiempo libre.