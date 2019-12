ARTE Centro Educativo Superior, realiza muestra anual

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tendrás una especie de sabiduría en el trabajo y una madurez envidiable en lo emocional, que te darán reales beneficios. No debes permitir que las emociones y las pasiones te lleven por mal camino. Antes que nada, impone la inteligencia y la razón. Si trabajas en áreas creativas, tendrás unas magníficas ideas y luego de esta presentación te lloverán propuestas.Sugerencia: No deberías actuar desde las emociones en las conversaciones que mantengas. No olvides que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos.