Vecinos crean Fundación protectora de animales

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia. Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor. Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.Sugerencia: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.