Acampantes destruyen Ã¡rboles del camping

Por lo que se ve en el video es evidente que hicieron una fogata a lado del árbol y no fue apagado o mal apagado donde el fuego no controlado produce daños inrreparables consecuencias. Hay que poner cartel que diga que apagué bien el fuego.

El munsipio mando haser parrillas para asado, deverían husarlas, no quemar los arvole

