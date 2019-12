AÃ±o Nuevo: cÃ³mo funcionarÃ¡n los servicios pÃºblicos en la Ciudad

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el dialogo entre ellos. No hagas promesas de amor que no estas dispuesto a cumplir fielmente. No juegues con los sentimientos de los demás. Tu cuerpo comenzará a darte señales de que necesitas reorganizar tus horarios. No temas delegar responsabilidades.Sugerencia: Deja tus preocupaciones de lado y procura organizar reuniones con tus amigos para distender las tensiones de una semana difícil.