CA.FA te invita a vivir el Carnaval 2020

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Serás una pieza clave para poder sacar a tus seres amados de un momento complicado que están atravesando actualmente. Trata a tu pareja con respeto. La humillación es algo negativo que hará que ella solo busque alejarse de ti. Mantente en perpetuo estado de aprendizaje, aun si tu puesto laboral así no lo requiere. No pierdas tu capacidad de razonar.Sugerencia: Que los golpes que la vida tenga reservados para ti no te hagan apreciar de menor manera la belleza de compartirla junto a aquellos a quienes amas.