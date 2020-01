Pago anticipado de tributos con 30% de descuento

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Aprenderás que un régimen de cero tolerancia en la pareja no conduce a ningún lado. Deberás dejar de lado las irracionalidades. La desconfianza en la pareja no es buena consejera. Busca conciliar el dialogo para desvanecer temores infundados. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante la jornada de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar de largo.Sugerencia: Tomate veinte minutos diarios para mejorar tu condición física. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo a la hora de la conquista.