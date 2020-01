Esta pronunciada bajante, llegando en la fecha a la marca de 1,62 cms y continúa en bajante, que permitirá poder disfrutar casi en su totalidad la ribera del Río Uruguay. Además, con la altura anunciada se podrán disfrutar (en parte) de las abundantes playas cruceñas, recorrerlas y caminarlas. Las copiosas lluvias que habitualmentees caen en esta época y las crecientes en los ríos de todo el país responden al patrón climático de El Niño. Pero este hecho sucede en un ritmo errático que varía entre los tres y los ocho años, y sucede cuando las aguas frías de las corrientes del sur se superponen con las corrientes cálidas provenientes del Ecuador, situación que este año no estaría ocurriendo. Este cruce de aguas en el Océano Pacífico Sur origina un clima inusual en toda América del Sur, centrándose en el cono sur, y responde a ese nombre debido a su proximidad a las fiestas de Navidad, con la llegada del Niño Jesús. Más allá de esta bajante, el complejo Río Uruguay se prepara para este fin de semana vivir a pleno una gran serie de actividad recreativas. Prefectura Naval Argentina, no obstante aconseja tomar recaudos de seguridad al ingresar a las aguas del río, en razón de no existir playas habilitadas.





