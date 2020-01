CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

No podrás continuar con esta mentalidad mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Medítalo. Una pareja formal trae consigo ciertos compromisos ineludibles. Afróntalos o retírate pero no pierdas tu tiempo. Existen situaciones en las que no podrás tener control absoluto. No desesperes por esto, mantente enfocado en tus metas.Sugerencia: Aprende a valorar los consejos que te dan las personas bienintencionadas de tu entorno. Aprende a escucharlos, aunque no estés de acuerdo con ellos.