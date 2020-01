Habilitaron las tarjetas MbaretÃ© y MamÃ¡ MbaretÃ©

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Vivirás algunas desilusiones en el día de hoy, sobre todo a nivel profesional. No permitas que te afecten demasiado. Te será imposible negar los sentimientos que embargan tu corazón. Quizás debas pensar en dar una segunda oportunidad. Te será imposible apegarte a tu itinerario para la jornada laboral del día de hoy. No caigas en la desesperación.Sugerencia: No sirve de nada que guardes tus sentimientos y emociones para que luego de un largo tiempo de acumule exploten en tu rostro. Aprende a comunicarte.