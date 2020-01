Concejales del oficialismo aprobaron congelar dietas

Los Concejales del oficialismo José Luis Cano, Saúl Sotomayor, Felipe Meneses y Malena Díaz, del municipio de La Cruz, presentaron un proyecto de ordenanza, para congelar los gastos del Concejo y los sueldos del Intendente y Vice.

Mientras que los excedentes que surjan de esta medida, destinarlo a gastos sociales, tales como medicamentos, gastos de sepelio, viviendas sociales, entre otros, orientados a los sectores más vulnerable de la población debido a la difícil situación socioeconómico que atraviesa el país.

El proyecto fue tratado sobre tablas, aprobado por el oficialismo y sin el acompañamiento de la oposición.

Mientras como contrapartida los concejales opositores, presentarón un proyecto que proponía elevar la partida dirigida al Concejo Deliberante que conforme a la carta Orgánica no debe exceder de un 3%, los concejales Fagúndez, Obregón y Araujo, solicitaban un 4%. Cabe aclarar que dicha propuesta no consiguió las adhesiones suficientes y no prosperó.