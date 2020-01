El Carnaval 2020 en marcha

El Carnaval como fiesta cambiado muchísimo en los últimos años. La explosión de la fiesta gracias a la pasarela del polideportivo ha llevado a las agrupaciones comparseras a aggiornarse a estos nuevos tiempos.

Aparte de los contratos entre particulares y las comparsas, se ha abierto una vía de ingresos que está siendo explotada por distintos emprendedores de nuestra ciudad. El merchandising aplicado al Carnaval.

La imagen del souvenir carnavalesco se centra especialmente en imágenes de diseñadores gráficos locales (Demeter Comunicación Visual). Todo visitante que llega a la ciudad durante las semanas de Carnaval intenta llevarse algún recuerdo ligado a esta fiesta popular. Al repecto Demeter Comunicación Visual ha preparado un merchandising aplicado al Carnaval. Calcomanías, gorras, portalatas, banners a lo largo de los laterales y piso de la pasarela, que sin duda daran una vista distinta a la fiesta carnestolenda.

Particulares aprovechan la circunstancia para explotar comercialmente a la fiesta, tal el caso CA.FA Distribuciones que se transformó en el Sponsor oficial del carnaval 2020. En este caso específico, estará a cargo de las ubicaciones en sectores estratégicos del carnaval, con servicio de cantina, garantizando una atención al público casi personalizado.

Mientras que las comparsas, explotan la venta de remeras alusivas a esta edición 2020.

Muchos emprendedores trabajan y apuestan su capital para que este evento sea distinto, no obstante no se dejan de escuchar voces críticas, de "esta todo caro", "los pobres no van a poder ir", "siempre lo mismo", "tienen que ser gratis", etc.

Por suerte, la gran mayoría de la población espera con ansiedad el 18 de enero para disfrutar de eesta tradicional fiesta, en la que miles de visitantes se acercaran a participar de este evento, y todo lo que se esta realizando lleva a pensar que será un carnaval distinto, en cuanto a la atención de la gente, su cuidado y de la responsabilidad de las Comparsas de iniciar respetando los horarios y reglamentos vigentes.

El Gobierno Municipal una de las patas importantes en el desarrollo de esta actividad, aporta gran parte de la logística que permite que este evento se luzca año tras año.