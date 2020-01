Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Crisanto O. Cendra

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Tendrás una tendencia a dejarte llevar por tus impulsos el día de hoy, lo que causará inconvenientes, sobre todo laborales. No intentes buscar refugio en otros brazos inmediatamente después de haber terminado una relación. Tomate un tiempo para ti. Procura brindarte para ayudar a tus pares laborales en lo que este a tu alcance. Recuerda la frase hoy por mi, mañana por ti.Sugerencia: Busca retomar aquellas actividades de ocio que tenias hace un tiempo. No te avoques completamente al trabajo. No solo cultives tu intelecto.