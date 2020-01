Torneo de FÃºtbol -TODOS X MATEO

En la Mañana Informativa de Radio FM La Misión 92,3 MHz, se recibe una nota integrantes de cuerpo técnico de las inferiores del Club Belgrano (Carlos y Matías Britez), en relación al torneo de fútbol que se llevo a cabo en el Complejo Río uruguay denominado "Todos por Mateo". "Buenos dias, Sr Escobar queremos saludar a ud y por su digno intermedio a sus queridos oyentes de esa prestigiosa radio, poner en conocimiento del evento realizado el dia sábado y domingo en el Complejo Río Uruguay, organizado por el cuerpo técnico de las inferiores del Club Belgrano y grupos de padres, en el cual se realizó un campeonato de futbol infantil denominado “TODOS POR MATEO”. Dicho torneo contó con la participación de los clubes de la “La Union” (Yapeyú), Victoria, Yaguari, San Francisco y Blegrano de nuestra localidad, como asi también los equipos femeninos de Colegiales y Las Aguilas del Sport (combinado Alvear y Yapeyú), mientras que en el fútbol de veteranos Deportivo Luján (Paso de los Libres) y Deportivo Desamparados (Alvear). Queremos agradecer este buen gesto de solidaridad, como asi también agradecer a todas las familias que colaboraron con dinero en efectivo donando un total, de $ 8.260, Club Victoria $2.345, Deportivo “Desamparados” $ 10.000, más lo que se obtuvo de ganancia en la cantina de $ 8.442 logrando un total de $ 29.047, mas todos los artículos, pañales, oleo calcáreo, etc. Agradecer a los papas que colaboraron desde el inicio de esta idea un excelente grupo de padres que nos unimos con un solo objetivo de ayudar a Mateo y a su familia, no hay palabras mas que de agradecimiento a los Inspectores de Tránsito a su Director y personal a cargo, al Sr. Lalo Viaut por cedernos el Club Pira Yapú, al Sr. Intendente de nuestra localidad Luis Calomarde que por intermedio de la secretaria de deportes nos proveyó de los reconocimiento y trofeos para los equipos participantes, agradecer al Presidente del Club Social y Cultural y Deportivo Belgrano Sr. Monchito Daniel, a su Secretario Facundo Sánchez, por confiar y permitir realizar este evento para ayudar a Mateo. Asimismo queremos invitar para el dia domingo 19 del corrientes mes y año en el Complejo Río Uruguay a partir de las 16:30 Horas se estarán disputando encuentros, entre los equipos de 1° División Club Victoria vs Club Alemar, este último campeón 2019, luego encuentro de veteranos, el Campeón de la Liga de Vetranos Cruceña “Victoria La Cruz” Vs Centenario Campeón Liga Veteranos “Alvear”. Además Fútbol Femenino, y las instancias de finales del torneo infantil “Todos por Mateo” San Francisco vs Belgrano Categoria (2009), Victoria Jr. Vs Belgrano Jr Categoria (2011) Belgrano vs Yaguari (Categoria 2007), por tal motivo hacemos extensivo la invitación a todas aquellas personas que quieran seguir colaborando con Mateo. Muchas Gracias". Carlos y Matías Britez





