Seleccionan operarios para el Carnaval

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Deberás aprender a exteriorizar tus pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo. Tu tendencia exhibicionista y extrovertida esta generando ciertos roces con tus pares laborales. Procura aplacarla un poco.Sugerencia: No des lugar a la desesperación cuando los problemas te rodeen. Es en esos momentos en los que debes mantener tu mente serena y calma.