PLAZA CULTURAL SOLIDARIA

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Jornada propicia para el replanteamientos de actitudes hacia la vida. Aprovecha para derrumbar viejos miedos que te frenan. Día tormentoso, cargado de ofensas y reproches. Respira profundo y no te dejes arrastrar hacia discusiones banales. Hoy caerás en la impresión de que tu esfuerzo no esta redituando como tu lo desearías. Es solo una etapa, continua.Sugerencia: No pretendas ser redimido inmediatamente luego de haber faltado a la confianza de tu pareja. Es un proceso que lleva tiempo y es sumamente delicado.