ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos. El amor está llamando a tu puerta, abre los ojos y no lo dejes ir. Acepta la invitación de esa persona desconocida. No es el momento para tomar descansos, por más merecidos que los tengas. Tienes todas las fechas encima.Sugerencia: No podrás evitar alejarte físicamente de tus seres queridos. Guarda sus recuerdos en tu corazón y recuerda que no hay distancias para el amor.