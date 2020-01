Concurso de Pesca de la Mojarra Solidario

El próximo domingo 02 de febrero desde las 17,00 a 19 hs, el Club de Pescadores "Pirá Yapú", fomenta esta actividad que promete tener ‘mucho pique’, y que aprovechará la cantidad de mojarras que han llegado a nuestra costa para invitar a los niños y no tan niños a una jornada de pesca junto a la familia. El Club "Pirá Yapú" es el responsable de la organización del Primer Concurso de Pesca de la Mojarrita, que tendrá la fiscalización de la comisión directiva de la entidad que preside Claudio Viaut. Con la inscripción, de $50 se estará colaborando de manera solidaria con MATEO CRUZ y DANIEL RUIZ DIAZ, chicos que se hallan actualmente internados en el HOSPITAL GARRAHAN de la Ciudad de Buenos Aires. “Desde la comisión entienden que es una forma de colaborar con estas dos familias que se hallan atravesando un difícil momento, y aprovechamos la proliferación de mojarras para organizar el torneo, que tendrá una gran repercusión sin dudas”. El lugar es seguro ya que se hace en una de las márgenes de la playa, donde no hay circulación de bañistas, pero que está ligado al Complejo Río Uruguay. "Se organizará el sector para que los participantes puedan disfrutar del día de playa, y a la vez formar parte del concurso de pesca”. Los que no tengan cañizo o caña de pescar, estarán a la venta en el Club Pirá Yapú. Todo lo recaudado será destinado para ayudar a Mateo y Daniel. El reglamento del evento se dará conocer en los próximos días, para las inscripciones pueden dirigirse a Víctor Toledo y Claudio "Lalo" Viaut, ambos por calle Colón de nuestra ciudad o a los números 3 772 430544 o al 3 772 460038.





