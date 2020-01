Cochería Acuña Informa: fallecimiento de Juan Chávez

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Cuestionarás la forma en la que te has estado manejando últimamente, pensando que has sido muy pasivo. Deja el pasado atrás. Iniciarás casi sin querer esa relación que tanto tiempo anhelaste. Muéstrate tal y como eres desde un principio. Gracias a la dedicada planificación que has dedicado a tu trabajo lograrás contar con tiempo libre extra. Disfrútalo.Sugerencia: Los problemas en la pareja son comunes en todo tipo de relación. No dejes que estos te acobarden y te obliguen a una vida solitaria.