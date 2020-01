Capturan y reubican a un Gato Montés

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos. No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja. Esto no te hace ver débil o disminuido en cualquier forma. Existen situaciones en las que no puedes dejar detalles librados al azar. Pon más cuidado en tus obligaciones.Sugerencia: Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea.