Alvear celebrarÃ¡ 157 aÃ±os con obras en ejecuciÃ³n y apoyo provincial

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Deberás intentar cambiar ciertas actitudes de la pareja que no aportan nada positivo a la relación. Ponte bajo la lupa. No pretendas conceptualizar o racionalizar los sentimientos o su impacto en tu vida. El amor no es un sentimiento racional. No subestimes le poder de tener los aliados correctos. Estos pueden abrirte puertas que de otra manera permanecerían cerradas.Sugerencia: Lo importante es mantenerse en constante movimiento, más allá de la cantidad de resultados que obtengas. Romper la inercia siempre es difícil.