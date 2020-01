CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

El camino al entendimiento esta plagado de problemas, retrasos y vicisitudes. No hay lugar para la impaciencia en el. Debes aceptar que el mundo no gira a tu alrededor. El egocentrismo te puede traer muchos problemas en lo sentimental. Lograrás más avances si te dedicas a pulir tu intelecto que si malgastas tu tiempo en revueltas. Avócate a tu trabajo.Sugerencia: No te des por vencido solo porque experimentas dificultades a la hora de alcanzar tus metas. Estas son las que te permiten crecer espiritualmente.