Comerciante se salvÃ³ de milagro en un asalto

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Tus impulsos lograrán tomar control durante la jornada de hoy. Esto te traerá más de un dolo de cabeza. Mide tus acciones. No censures los gustos o tendencias de tu pareja solo por no estar de acuerdo con ellos. Aprende a ceder un poco. Perderás completamente la paciencia con tus subordinados laborales. Deberás usar otro enfoque si pretendes ser entendido.Sugerencia: No esperes retribución alguna por las obras de bien que realices. Que la satisfacción de haber ayudado sea tu única recompensa.