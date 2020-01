CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes. Los celos hacia tu pareja no tienen razón de ser. Es hora que le des lugar a la confianza, o terminarás por arruinarlo todo. No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento pero seguro estás llegando a la meta, no te apresures.Sugerencia: Atraviesas por un período de confusión e indecisión. Bucea en tu interior, allí encontrarás las respuestas que necesitas para seguir.