Liberaron siete muitÃºes

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

El temor y la inseguridad están provocando que no des todo lo que tienes en la pareja. Deberás desmitificar tus miedos. Se respetuoso con los hábitos y costumbres de tu pareja. No busques que sea igual a ti, valórala por ser diferente. Día perfecto para asistir a seminarios y cursos de capacitación, pues contarás con un alto grado de concentración.Sugerencia: Procura no descargar tu ira y frustración con tus seres queridos solo porque están más cerca o porque sabes que puedes hacerlo. Valóralos.