MISCOOPGAS: Ofertas de gas 10 Kgs

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

No esperes que las oportunidades caigan del cielo. Es hora de comenzar a actuar para concretar ese proyecto que viene demorado. Tu pálpito no era erróneo, la conexión que sientes con esa persona cercana es real. Pero actúa pronto o la perderás. Los problemas económicos que hace tiempo no te dejan dormir, se solucionarán pronto, por la acción de alguien conocido.Sugerencia: Una sesión semanal de masajes puede ayudarte a superar esa fatiga y malestar corporal que estás sintiendo últimamente.