Prefectura informa nuevas modalidades de cobro aranceles

LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Deberás decidir si continuar con tu postura de cero tolerancia o si comenzarás a ser más realista con tus determinaciones. Hoy descubrirás que vale más una relación por amor que una por pasión. No temas entregarte a este nuevo sentimiento. Encontrarás en la Web ese articulo antiguo que buscabas para decorar tu hogar. No desaproveches esta oportunidad.Sugerencia: No hay forma de que puedas vencer en cada prueba a la que te veas expuesto, lo importante es saber jugar las cartas que tienes.