LihuÃ©n sufre nuevos robos y daÃ±os

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

No será un día ideal para ti bajo ningún punto de vista. Permanecerás irritable y nervioso durante gran parte de la jornada. Llegarás a la conclusión de que la persona a tu lado no cumple con los requisitos que consideras fundamentales en una relación. Durante un instante parecerá que la pila de trabajos no terminará nunca. No te dejes intimidar por la situación.Sugerencia: Asegúrate de dejar las reglas del juego claras ante las nuevas conquistas. De esta manera te asegurarás de no lastimar sentimientos innecesariamente.