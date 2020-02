Todo listo para la 3Â° noche de Carnaval CruceÃ±o

LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Día propicio para intentar retomar la comunicación con familiares que no has visto durante un largo tiempo. Las circunstancias del destino pondrán frente a ti a alguien que puede convertirse en una persona muy especial para ti hoy. No importa cuan cansado te encuentres, tienes los minutos contados para ciertas responsabilidades. Continua adelante.Sugerencia: No te dejes llevar por la aventura del momento tan fácilmente. Cuida con más recelo tus sentimientos antes de otorgarlos sin más.