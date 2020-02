Colocan carteles advirtiendo Cruce de Animales Silvestres

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Las continuas exigencias laborales están comenzando a afectarte negativamente a nivel emocional y físico. Cuidado. No permitas que los recientes fracasos a la hora de llevar a cabo la conquista acaben con tu confianza y seguridad. Deberás apretar el paso si pretendes mantenerte a la altura de las circunstancias en tu entorno laboral. Dedícate más tiempo.Sugerencia: No puedes vagar por la vida pensando que cada cosa que haces esta perfecta. Deberás ver que no eres portador de la verdad absoluta.