30% Descuento en impuestos, tasas y contribuciones especiales

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Las dudas sobre ciertas determinaciones recientes en tu vida comenzarán a hacerse cada vez más presentes y molestas. La reaparición de ciertas personas del pasado de tu actual pareja despertaran celos dormidos, llevando a roces y tensiones. Si no pones manos a la obra en cultivar tus conocimientos, no lograrás destacarte nunca a nivel profesional.Sugerencia: No dejes que las determinaciones erradas que hayas tomado en el pasado te atormenten de por vida. Aprende de ellas y sigue adelante.