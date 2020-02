ElecciÃ³n de Musa y Corte de Carnaval

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Los nervios y la ansiedad propios de cualquier cambio se disiparán en el día de hoy, ya que una buena noticia llegará a tus oídos. Los conflictos se alejan mediante la propuesta de contratos sentimentales y compromisos a largo plazo. Apuesta por la pareja. El tren de las oportunidades no pasa dos veces. Deja de darle vueltas al asunto y decídete, porque no te equivocarás.Sugerencia: Si crees que el mundo está en tu contra, es hora de analizar si no es al revés. Reflexiona acerca de tus virtudes y tus defectos.