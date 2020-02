“Liebig-San José”: Cruceños presentes en prueba de natación en aguas abiertas

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

La vida no te regalará nada. Si quieres poseer cosas importantes tendrás que esforzarte por conseguirlas. Toma el riesgo. El tiempo es un bien más que insustituible, y más cuando se refiere a la pareja. No tomes las cosas con tanta prisa. No temas poner todo tu empeño en un proyecto, aun si este no fuera exitoso, lograrás aprender grandes cosas sobre ti mismo.Sugerencia: La vida nos plantea las situaciones que finalmente nos terminan tumbando al piso, pero también nos tiende la mano para levantarnos. Sigue adelante.