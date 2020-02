LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Algunos inconvenientes de la jornada tenderán a derrumbar tu moral y concentración. No cedas ante la presión. Caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras ya no es lo que fuera en antaño. Reconsidera tus sentimientos. No dejes que las situaciones negativas que experimentarás durante la jornada de hoy cambien tu percepción de tus habilidades.Sugerencia: No puedes dejar cada compromiso para ultimo momento. Existen infinidad de factores sobre los cuales no tienes control. Planifica.