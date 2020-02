Falta de sensibilidad ecolÃ³gica

La ética ecológica o también llamada ética ambiental, se ocupa especialmente de regular que las acciones de los seres humanos no atenten contra el desarrollo y la evolución de los ambientes naturales. (Mortalla (2012)) Al ser humano le es imposible desligarse del medio ambiente en el que se desenvuelven, pero se pueden notar ciertas conductas agresivas hacia el medio en el que forma parte. Algunos escritores sobre la temática nos dicen que se "perdido la sensibilidad ecológica", y la humanidad misma pone en riesgo su propio medio en el que debe vivir y compartir con los demás seres vivos. Bien decía Thomas Hobbes, “El hombre es lobo para el hombre”, refiriendo a que el estado natural del hombre lleva a una la lucha continua contra su prójimo y su medio. Lejos de ser un artículo de condena, estas actitudes, que por falta de desconocimiento, amor o empatía con los seres que no rodean, deberían llamarnos a la reflexión, que estamos enseñando a nuestros hijos, que valores transmitimos, si entre esos valores consideramos al medio ambiente. Estamos viviendo una estación de muy pocas lluvias, los animales que tienen su habitad en el agua, sin duda buscan donde las hay en más abundancia, tal es el caso del Yacaré (Alligatoridae), que es muy común en ríos, arroyos y esteros de nuestra provincia, además de ser una especie protegida. En la imagen vemos a un joven que sin dudas debe desconocer que estos animales no atacan al ser humano salvo en caso de defensa, aún menos sus crías. Innecesariamente mata a una de ellas, tal vez por desconocer estas cuestiones. Recorrer la vera del Río Uruguay es un placer que muchos Cruceños y visitantes se dan en esta temporada en que el río se halla con un caudal muy bajo, pero es triste ver animales que no ocasionan daño alguno, muertos por el placer de matarlos nada más, ni hablar de la basura que dejan los campamentos de pescadores o de ocasionales acampantes, botellas, plásticos, bolsas, cartones de tetra, pañales descartables, y a todo ello sumarle que para hacer un tradicional asado lo hagan al pié de los árboles que nos regalan su sombra. Para no dar ejemplos de lugares lejanos, me refiero a uno muy cercano el joven Marcelo San Martín, de la ciudad de Alvear, de manera silenciosa e individual, comenzó la tarea de juntar todos los residuos dejados a la vera del río en cercanías del Río Aguapey, su ejemplo fue tomado en cuenta, hoy pescadores y acampantes, dejan sus residuos en bolsas listas para ser retiradas y depositadas en los lugares dispuestos al efecto. La consciencia ecológica exige una nueva actitud o una nueva ética. Anteriormente, la ética había dado por supuesto la continuidad de la vida humana sin tomar en consideración a los otros seres vivos con los que se tiene convivencia. En esta nueva ética se habla de extender el cumplimiento de normas morales, a los reinos animal y vegetal, haciendo frente a los problemas ecológicos y haciéndose responsables de cada una de sus acciones. Fuente: https://www.gestiopolis.com/etica-ecologica-un-mundo-fragil/





COMPARTIR: Notas Relacionadas Ambientales