Un tren de cargas descarrilÃ³ detrÃ¡s del cementerio

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Tendrás una tendencia a decir las palabras erradas en el momento menos oportuno en la jornada de hoy. Mantente en silencio. No dejes que la opinión de tu entorno afecte el amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea el que conduzca tus decisiones. No dejes que las relaciones personales afecten tu juicio en las decisiones en el ambiente laboral. Mantén las aguas separadas.Sugerencia: La madurez solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que no es el centro del universo, sino una parte funcional en el. Aprende a conocer tus limites.