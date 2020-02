SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable. Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una formula mágica para poder superarlos, solo la paciencia. Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cual te será de mayor gusto.Sugerencia: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.