La Cruz, como tantas otras ciudades del interior, acondicionaron sus playas para que sus moradores y visitantes disfruten de este verano, en que el comportamiento del Río Uruguay, permite tener espacios adecuados. Previo al verano desde la Municipalidad local trabajaron para brindar comodidades a los que eligen el río como lugar de esparcimiento. Parrillas, bancos,, iluminación, mejoras de caminos de accesos a distinto puntos del río, habilitación de playa con "Guardavidas", cestos para depositar residuos para mantener limpio estos espacios. El Municipio que vela para que todos los vecinos y visitantes pasen lo mejor posible estas vacaciones, por ello lleva adelante en los distintos medios radiales, gráficos, y redes sociales, campañas de concientización alentando al público a mantener los espacios limpios. Además, informaron que invitan a los pobladores y visitantes a depositar los residuos en los cestos de basura que colocaron en los distintos espacios de las playas y en lugares estratégicos de la ciudad, si bien es cierto en algunos lugares muy retirados del Complejo Río Uruguay, no han podido llegar aún. El intendente Calomarde manifestó "que para evitar que los residuos lleguen al río, hemos colocado a lo largo y ancho de nuestras playas, contenedores de residuos”. Al mismo tiempo, subrayó “entre todos debemos cuidar nuestros espacios comunes y disfrutar de la mejor manera nuestro medio ambiente”. Pero lamentablemente esta el momento si bien bastante gente trata de colaborar, otros no lo hacen y dejan las playas inundadas de latas, botellas, bolsas de plásticos, pañales descartables, etc. Flaco favor hacen para que nuestros visitantes se lleven una mejor impresión de nuestra ciudad. No obstante la campaña continuará desarrollándose en los distintos medios, a fin de concientizar a la ciudadanía de mantener nuestro medio ambiente lo menos contaminado posible.





COMPARTIR: Notas Relacionadas Ambientales Ambientales