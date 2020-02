Estadio Sargento Cabral, construyen nuevos espacios

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas de el trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación. Respeta las etapas de la vida a rajatabla. Para poder comprometerte a largo plazo primeros debes saber que es el amor. El ambiente laboral no es lugar para entablar ningún tipo de relación amorosa. Evita arrepentimientos futuros.Sugerencia: Utiliza la misma vara con la que te mides a ti para medir a los demás. No exijas de tu entorno cosas que tu mismo no estas dispuesto a dar.