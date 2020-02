CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Jornada positiva sobre todo en el aspecto emocional y sentimental. Te servirá para recobrar esperanzas en el futuro. Estarás a un paso de perder todo aquello por lo que trabajaste mucho tiempo. No lo permitas, toma cartas en el asunto. Deberás dejar de lado todo tipo de dejadez o desgano en la jornada de hoy. Serás evaluado por tus superiores.Sugerencia: No podrás negar que el amor ha llegado a tu vida, no tiene sentido que te rehúses a aceptarlo. Arriésgate a vivir sensaciones indescriptibles.