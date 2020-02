LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

No podrás continuar al ritmo que estas llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave.Sugerencia: La decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente.