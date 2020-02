Roban y vandalizan el Estadio Sargento Cabral

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Lograrás entender, no a través de las mejores experiencias, lo importante de proyectar una imagen socialmente aceptable. Te sentirás completamente incomprendido debido a ciertas actitudes por parte de tu pareja en el día de hoy. Demuéstralo. Preocúpate de tus asuntos y evita ser arrastrado a grupos laborales que sabes no traerán nada positivo a tu carrera.Sugerencia: No permitas ser sobrepasado por ningún tipo de situación. Asegúrate de mantener la mente serena y lograrás salir de cualquier aprieto.