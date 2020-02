Nadadores Cruceños hicieron podio en Goya

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día. Comparte con amigos una jornada que no es favorable para el amor. Las relaciones sociales serán positivas. Es hora de que realices esa limpieza profunda de documentación. Deja ya de postergar tus obligaciones.Sugerencia: No te permitas olvidar las cosas por las que has debido atravesar en tu pasado. Enorgullécete de ellas y ten sus enseñanzas siempre presentes.